أخبار ليبيا24- خاص

ضبط عناصر ‏الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة في مدينة أجدابيا شاحنة تنقل عدد من السيارات المفخخة كانت في طريقها إلى مدينة بنغازي قادمة من مصراتة.

وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة عقيد عادل مرفوعة إن السيارات المضبوطة من قبل عناصر الإدارة في مدينة أجدابيا كانت تنقلها شاحنة لنقل السيارات قادمة من مدينة مصراتة وكانت متجه إلى مدينة بنغازي .

وأوضح مرفوعة أن السيارات كانت تحمل مفخخات بوزن “500 كلم”، لافتاً إلى أنه تم ضبط الشاحنة وتتبعها منذ خروجها من مدينة مصراتة حتى تم ضبطها من قبل إدارة مكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة .

وأشار مدير الإدارة إلى أن الجماعات الإرهابية تحاول زعزعة الأمن في عيد الأضحى المبارك في مدينة بنغازي.