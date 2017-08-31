أخبار ليبيا24- خاص

استعرضت الإدارة العامة في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع ممثلي بعثة الأمم المتحدة الاحتياجات الانتخابية في ليبيا (NAM).

وناقش الإدارة خلال الاجتماع الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها المفوضية مع البعثة استعداداً للاستحقاقات الانتخابية القادمة سبل الدعم والتعاون الفني بين البعثة والمفوضية في مجال الانتخابات.

وبحثت الإدارة أيضًا الاستعدادات والتجهيزات الفنية للعملية الانتخابية، تميهداً لتقديم تقريرها لبعثة الأمم المتحدة، من أجل دعم الاحتياجات التى تتطلبها العمليات الانتخابية المقبلة.