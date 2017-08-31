أخبار ليبيا24- خاص

جدل كبير أحاط بصفقة استيراد المواشي مؤخراً من قبل إحدى الشركات الخاصة في مدينة بنغازي قبيل حلول عيد الأضحى المبارك وموجة ارتفاع أسعار المواشي المحلية خلال هذا العام صاحبتها شح السيولة النقدية منذ قرابة العامين.

ونشر عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صوراً للماشية التي تم استيرادها نسبت إلى الشركة الموردة، وسط انتقادات شديدة وتعليقات اختلطت بالسخرية والاستنكار لاستغلال التجار للأوضاع الاقتصادية المتدهورة لأبناء المدينة من ذوي الدخل المحدود والأسر الفقيرة.

ورغم الانتقادات الواسعة لهذه الشركة والسخرية من الأغنام التي قامت بجلبها كونها تحصلت على اعتماد لجلب هذه الأضاحي إلا أن “أخبار ليبيا24″ رصدت ازدحاماً للمواطنين أمام مقر الشركة الخاصة لاستيراد المواشي واللحوم في منطقة بوعطني، واصطف آخرون في طابور تحت شادر نصب خارج أسوار الشركة، في انتظار أن يفتح باب الشركة لشراء أضاحي للعيد.

وفيما عبّر عدد منهم عن سخطهم من تأخر فتح باب الشركة ، أرجع آخرون أن السبب هو تأخر تواجد أفراد جهاز البحث الجنائي بنغازي لتنظيم عملية توزيع وبيع المواشي بالتنسيق مع إدارة الشركة.

وارتفعت أسعار الأغنام المحلية أو ما يسمى بـ”الحولي الوطني” مقارنة بالأعوام الماضية ، إذ بلغت أسعارها مابين الـ 650 إلى 1300 دينار حيث اقتضت عادات المجتمع الليبي أن يضحي أرباب الأسر بـ”الحولي الوطني” والافتخار بذلك فيما بينهم .

وانتشرت في عدد من الشوارع الرئيسية في مدينة بنغازي خيام لبيع المواشي ومستلزمات الذبح، والشواء من الشوايات المصنعة محلياً وأكياس حفظ اللحوم والفحم وملح الطعام ومادة الكيروسين والسكاكين بمختلف الأحجام.

وتحدث المواطن حاتم الصرماني منزعجًا عن الشركة قائلا: “رضينا بالهم والهم لم يرضى بنا، رضينا أن نشتري أضحية “خارجية” بدل ان نشتري ال”الوطني” ومع ذلك تجد صعوبة في التحصل عليها سواء من المصرف والزحام هناك ومن ثم الزحام والذل أمام مقر الشركة”.

وأكد الصرماني “لا أدري مالغاية في زيادة تعقيد الوضع والإجراءات في كل مصلحة نأتي إليها ولماذا لم تقم الشركة بزيادة عدد فروعها حتى يسهل الأمر عليها وعلى المواطنين بدل الزحام والمشاكل التي وقعت والتعرض للخطر”.

وقال زكريا الدرولي اقتضت العادة كل عام أن اصطحب معي أخي وصهري ووالد صهري ونذهب يوم “كبيرة العيد” يوم الوقفة إلى سوق المواشي المنصوب في منطقة السلماني، الذي يمتد من مفترق بريد السلماني ويتوسط عمارات 602، وكان التوقيت المناسب هو بعد صلاة العصر، وهناك نتجول بين خيام بيع المواشي ونقوم وفق مقدرتنا المالية باختيار الأضاحي بعد أخذ ورد لنا مع البائعين علنا نظفر بسعر نحاول بعده توفير مبلغ لشراء باقي احتياجات ومستلزمات العيد.

واستطرد زكريا قائلاً هذا العام وجدنا صعوبة واضطررت للبحث عن أضاحي من خارج مدينة بنغازي وتحديداً في منطقة سلوق علني أجد اسعاراً تفي بما استطعنا توفيره بحيث لا تتجاوز سعر الأضحية الواحدة 750 دينار،لأننا بعد أن تجولنا داخل محطات بيع المواشي تفاجأنا بأسعارها المرتفعة كثيراً.

ويقول محمد أحمد: “بعد أن تحصلت على مبلغ مالي يمكنني من شراء أضحية توجهت إلى سوق الأغنام في منطقة سيدي خليفة وبعد تجوالي بين الباعة من أصحاب الأغنام والتجار وجدت أن الأسعار مرتفعة جدًا فأطبقت عائدًا إلى البيت”.

وأضاف أحمد “الأضاحي التي يمكن أن تقول عنها أنها جيدة يصل ثمنها من 650 دينار فما فوق، وبعد إجراء حسبة بسيطة وجدت أني سأضطر إلى أن أضيق على نفسي باقي الشهر في المصاريف”.

ويتابع “بينما كنت في البيت يتصل بي أحد الأصدقاء ويخبرني بأنه يملك أضحيتين يريد بيعها وبعد أخد ورد في ثمنها اشتريت إحدى الأضاحي بعد أن قدم لي تخفيضًا جيدًا وإلا لما كان بإمكاني أن أتحصل على “حولي العيد”.

ويؤكد من جانبه عمران الصبيحي بالقول “هذا العام قررت ألا أشتري أضحية، فما أملكه من مبلغ مالي يخولني لشراء أضحية لكن أنا رب أسرة وأسكن في شقة إيجار كوني “نازح” أصبحت بين إما أن أشتري أضحية لأذبحها وأكلها وإما أن أوفر هذا المبلغ مصاريف لي ولعائلتي في ظل نقص السيولة وشحها”.

ويواصل الصبيحي “وبعد أخذ ورد ومشاروات قررت ألا أشتري أضحية وخصوصًا بعد أن أخبروني أنها سنة مؤكد للقادر عليها وكعادة قررت شراء لحم لأجل الشواء من أجل أبنائي”.

وفي هذا السياق سعت عدد من منظمات المجتمع المدني في مدينة بنغازي إلى توفير أضاحي العيد للأسر المحتاجة وفقاً لما تمكنت من الحصول عليه من مساعدات تقدم بها فاعلي الخير والتجار.