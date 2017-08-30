أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد مسؤول الإعلام بوزارة الصحة بنغازي الكبرى هاني العريبي ، أن وكيل وزارة الصحة بنغازي الكبرى نادر كويري وجه خطاب إلى رؤساء اللجان الإدارية بالمستشفيات والمراكز الطبية والمستشفيات القروية بشأن اعادة جميع المنتدبين والمتفرغين بالقوات المسلحة إلى اعمالهم الذين لم يحضروا كتاب رسمي من رئاسة الاركان العامة القوات المسلحة.

وأضاف العريبي في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24” أن هذا الخطاب جاء بناء على بلاغ رئيس الإركان العامة للقوات المسلحة الليبية رقم 17 لسنة 2017 بشان عودة كل المنتدبين المدنيين الذين تم ندبهم وتفريغهم من جهة اعمالهم التابعين للقطاعات المختلفة إلى أعمالهم وكذلك الذين تم تجندهم والتعاقد معهم من القوة المساندة للعمل في الوحدات العسكرية المختلفة .

وأشار العريبي أن وكيل وزارة الصحة أصدر القرار رقم 366 لسنة 2017 موجه إلى رؤساء اللجان الإدارية بالمستشفيات و المراكز الطبية ومدراء المستشفيات و المراكز الطبية التخصصية و والمدراء العامون بالمستشفيات القروية قمينس و سلوق و توكرة ومدراء الخدمات الصحية بالمناطق بنغازي وقمينس وسلوق والابيار و توكره.

ودعا كويري باتخاذ كافة الاجراءات لإعادة المعنيين إلى جهات عملهم الاصلية وانهاء ندبهم وتفرغهم، إلا بموجب كتاب رسمي من رئاسة الأركان العامة دون سواها، كما جاء في البلاغ الصادر من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الواء عبدالرزاق الناظوري.