أخبار ليبيا 24 – خاص

أفادت شركة البريقة أن نشاط توزيع المنتجات النفطية هو من اختصاص شركات التوزيع ليبيا نفط والراحلة والشرارة .

وأوضحت الشركة أنه حرصاً من إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وإدارة شركة البريقة على وصول المحروقات للمواطنين وبنسب متساوية وحسب الكشوفات المرفقة مع الخبر، فإنه تمت متابعة شركات التوزيع والتواصل معهم للإطلاع على المشاكل التي تواجهها هذه الشركات أثناء توزيعها للشحنات والمتمثلة في عدم توفر الأمن في الطرق المؤدية إلى مناطق الجبل الغربي وقدم الجبل وتعرض السائقين للسطو ودفع اتاوة لمرور الشاحنات في بعض البوابات الوهمية.

وناشدت إدارة شركة البريقة وزارة الداخلية والمجالس البلدية بالجبل الغربي وباطنه بالتدخل الفوري لتوفير الحماية لشاحنات نقل الوقود وسائقيها والتنسيق مع شركات التوزيع ( ليبيا نفط – الراحلة – الشرارة ).