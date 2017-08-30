أخبار ليبيا 24 – خاص

حقق رفيق أمس الثلاثاء، الفوز على الوحدة بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب مدينة الزاوية.

ويأتي ذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من منافسات المجموعة الرابعة في الدوري الليبي الممتاز.

وتقدم الوحدة بهدف أحرزه مدافع رفيق محمد عزاز في مرماه بالخطأ مع بداية دقائق الشوط الثاني.

وقلب رفيق الطاولة على خصمه بعد إحراز هدفين بواسطة مهاجمه توفيق الخنجاري ليسجل رفيق أول فوز له في المسابقة.

وبذلك رفع رفيق رصيده في المسابقة إلى ثلاث نقاط بينما تجمد رصيد الوحدة عند نقطة واحدة .