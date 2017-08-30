أخبار ليبيا 24 – خاص

أقامت جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيا الخيرية، أمس الثلاثاء، برنامجا توعويا في اطار الاهتمام ببرامج صحة الفم والأسنان للأطفال، في اطار مناشط المنتدي الصيفي لأطفال متلازمة داون للعام 2017 في مدينة بنغازي.

وتضمن البرنامج التوعوي عدة جوانب نظرية لأطفال متلازمة داون بالجمعية، وكذلك قام أطفال جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيا بتطبيق عملي على السبل الصحيحة لاستخدام فرشة الأسنان في النظافة.

وقام فريق من الأطباء بإجراء كشوفات طبية في مجال صحه الفم والأسنان لأطفال متلازمة داون بالجمعية من اجل اجراء المتابعة الطبية لهم بعياده كلية الأسنان بجامعة بنغازي.

وفى ختم البرنامج وزعت هدايا تشجيعية على الأطفال تمثلت في فرش ومعاجين الأسنان.