أخبار ليبيا 24 – خاص

أعاد رئيس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، عريش سعيد إلى سابق عمله كرئيس لمجلس إدارة هيئة الإعلام الخارجي، وذلك امتثالاً لحكم محكمة استئناف بنغازي رقم 128/2017 والصادر نهاية مايو الماضي.

وجاء ذلك في كتاب وجهه رئيس الحكومة الليبية المؤقتة الاثنين الماضي، إلى رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة يطالبه فيها بتنفيذ أحكام القضاء الليبي ووضع الحكم موضع التنفيذ.

وكانت قد أصدرت محكمة استئناف بنغازي في 25 مايو الماضي حكمها (128/2107)، والقاضي بإيقاف تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2017، والذي ينص في مادته الأولى بإعفاء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بهيئة الإعلام الخارجي من مهامهم .

وأشار كتاب رئيس الحكومة المؤقتة إلى استلامهم الإنذار القانوني على يد محضر وفقاً لنص المادة (234) من قانون العقوبات الليبي بتاريخ 23 أغسطس الجاري.

من جهته، اعتذر رئيس هيئة الإعلام الخارجي عريش سعيد، عن الإدلاء بأي تصريح، مكتفياً بالقول بأنه موظف في الدولة وخاضع لقراراتها كما هو ممتثلاً لأحكام القضاء فيها محتفظاً برد الاعتبار بالطرق القانونية، “وأنه لازال تحت تعليمات وقرارات دولة رئيس الحكومة”، بحسب تعبيره.

وثمن عريش، موقف رئيس الحكومة المؤقتة في احترامه لأحكام القضاء، مضيفًا: “لتكون بذلك الحكومة المؤقتة مضرب المثال في الامتثال لدولة القانون بعكس الكيانات الأخرى”، بحسب قوله.

يشار أنه لم يُسجل تصريح أو بيان إعلامي لعريش منذ قرار إعفائه في فبراير الماضي وحتى عودته إلى عمله.