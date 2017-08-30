أخبار ليبيا 24 – خاص

أرغمت القوات البحرية الليبية اليوم الأربعاء، ناقلة نفط أجنبية على التوجه إلى قاعدة طرابلس البحرية، بعد ضبطها شمال مدينة زوارة.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات البحرية عميد بحار أيوب قاسم، إن جهاز حرس السواحل قطاع طرابلس تمكن من ضبط ناقلة نفط أجنبية شمال زوارة، وهي محملة بمليون و160 ألف لتر من الوقود الليبي “الديزل”، وأرغمها للتوجه إلى قاعدة طرابلس البحرية.

وأضاف قاسم، أن الناقلة “ريكس” عليها علم دولة تنزانيا، ومسجلة في دولة زنجبار، وعلى متنها 10 أشخاص من جورجيا وتركيا والهند .

وفي سياق منفصل، أكد عميد أيوب قاسم، ضبط جرافة صيد مالطية داخل المياه الليبية الإقليمية وعلى متنها بحارة “لم يتم الكشف عن هوياتهم”، وهم في الطريق إلى قاعدة طرابلس البحرية.