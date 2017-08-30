أخبار ليبيا 24 – خاص

تسلم مركز بنغازي الطبي الاثنين، شحنة من المستلزمات الطبية والتي أرسلتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر مكتب بنغازي.

ونقل المكتب الإعلامي بمركز بنغازي الطبي عن مسؤول الإعلام في مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر مكتب بنغازي فارس أعبيد قوله إن هذه الشحنة جاءت نظرا للظروف التي يمر بها المركز الطبي من نقص في المستلزمات.

وأشار أعبيد إلى أن هذه ليست الشحنة الأولى التي تقدمها لجنة الصليب الأحمر لمركز بنغازي الطبي، مؤكدًا أنهم مستمرين في إمداد المركز الطبي.

هذا واحتوت الشحنة، علي أكياس تغذية وخيوط جراحية وقفزات طبية ومواد مخدرة.