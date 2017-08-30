أخبار ليبيا 24 – خاص

حذر جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، من أصطياد سمكة “الأرنب” وهي سمكة سامة تسبب الوفاة مباشرة لكل من يتناولها.

وتوجهت إدارة الحرس البلدي بالشكر للمواطن أيمن عبدالحفيظ عبدالهادي الذي تمكن من اكتشاف أعداد كبيرة من هذه السمكة على شاطئ بحر قاريونس خلال محاولته لاصطياد الأسماك هناك.

وأوضحت الإدارة أنه تمت إحالة الموضوع على مركز الرقابة على الأغذية للكشف عليها وإعداد نشرة عليها لتحذير الصيادين وعامة الناس منها.

الجدير بالذكر أن سمك “أرنب البحر” يؤدي إلى الوفاة خلال 6 إلى 8 ساعات من تناولها، وتتواجد السموم في الكبد والأمعاء والجلد والأجزاء التناسلية والخياشيم، ولا توجد في اللحم، وهى ذات جلد رصاصي اللون عليه نقط، ورأس السمكة تمثل أكثر من ثلث حجم الجسم تقريبا.

وتحتوى هذه الأسماك على غدد سامة، يعيش منها 39 نوع في المياه المالحة و28 نوع في المياه العذبة وهى تحارب صيادي الأسماك حيث إنها تمزق شباك الصيد بأسنانها الحادة.