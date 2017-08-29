أخبار ليبيا 24 – خاص

سجل فريق التحدي أمس الاثنين، فوزه الأول في أول مباراة له في مسابقة الدوري الممتاز الليبي لكرة القدم.

وجاء فوز الفهود على حساب خليج سرت بنتيجة (2-1)، في المباراة التي احتضنها ملعب شهداء بنينا لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية للمسابقة .

وباغت فريق التحدي، ضيفة منذ البداية، ونجح في تسجيل هدف السبق عن طريق محمد المنصوري في الدقائق الأولى من شوط المباراة الأول، وضاعف النتيجة عن طريق طه الشريف قبل انتهاء الحصة الأولى لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم التحدي بهدفين دون مقابل.

وتبادل الفريقين، الهجمات في الشوط الثاني، حيثُ نجح مهند الرويمض في تذليل الفارق لخليج سرت، ورغم الهجمات العديدة إلا أن المباراة انتهت بفوز التحدي بنتيجة (2-1) .

وبذلك وضع أبناء منطقة الصابري 3 نقاط هامة في رصيدهم في أولى مبارياتهم في المسابقة، فيما فقد الخليج ثاني مباراة له على التوالي ليبقي من دون رصيد .