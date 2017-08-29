أخبار ليبيا 24 – خاص

اجتمع عضو المجلس البلدي بطبرق ورئيس لجنة الإستثمار فرج ياسين، اليوم الأحد الاثنين، مع مندوب مصرف ليبيا المركزي بطبرق عبدالسلام عبدالسميع لمناقشة العمل على إنشاء قسم الإصدار بطبرق.

وقال ياسين في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24” أ هذا المشروع طرح منذ سنوات عن طريق المجلس المحلي حيث تم إختيار قطعة الأرض داخل المخطط من أجل إنشاء قسم الإصدار لمصرف ليبيا المركزي ولقد تم تسليم المخطط لأحد المكاتب الإستشارية وقسم الإصدار سيقدم الخدمات للمنطقة بالكامل في وجود مطار طبرق وسوف يخفف العبء على مصرف ليبيا المركزي .

وأضاق عضو المجلس البلدي طبرق أنه تم اختيار الأرض المناسبة بالتعاون مع مصلحة التخطيط العمراني التي اعتمدت الموقع وكذلك مكتب المشروعات بالبلدية وقد تم تسليم المخطط والموقع لمكتب العمارة المشرف على المشروع وسيتم البدء في التنفيذ بعد الانتهاء من التصاميم النهائية .