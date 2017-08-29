أخبار ليبيا 24 – خاص

قام مجهولون بمدينة طبرق، الاثنين بخطف سائق تاكسي وقاموا بطعنه ورميه على الطريق وهربوا بالتاكسي في ظروف غامضة .

وقال أحد أقارب المجني عليه لـ “أخبار ليبيا 24″ إن المجني عليه شقيق والدي يبلغ من العمر 43 عاماً يعمل على سيارة أجرة خاصة نوع ” أنترا هونداي ” قام بحمل أشخاص مجهولين قاموا بطعنه بسكين وقاموا بإلقائه على قارعة الطريق العام ولاذوا بالفرار ومعهم السيارة” .

وأضاف أنه بعد اختفاء العم قمنا بإبلاغ البحث الجنائي عندها تحرك قسم التحري فوجدوا المجني عليه مطعون وملقي على قارعة الطريق في طريق المطار وهو في حالة إغماء فتم نقله لمركز طبرق الطبي ولازال المجني عليه في غيبوبة ولم يدلي بأي معلومات تفيد رجال الأمن .

وأكد قريب المجني عليه بأنها ليست المرة الأولى التي تحدث في مدينة طبرق خلال هذا الشهر بسرقة السيارة والاعتداء على أصحابها ولم يتم القبض عليهم حتى هذه اللحظة ، منوها إلى أن الأمر مخيف وهو يمس أمن الدولة .

وطالب رجال الأمن بسرعة ضبط الجناة في أسرع وقت وتقديمهم للعدالة .