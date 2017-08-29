أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبدالمجيد حمزة، والمدير التنفيذي للشركة أسامة السعيطي، أمس الأحد، مع سفير جمهورية كوريا في ليبيا ومندوبين شركة داوو، استئناف الشركات الكورية المنفذة للمشروعات الخاصة بشركة الكهرباء عملها في أقرب وقت.

وأكد السفير الكوري خلال زيارته لمحطة توليد الزويتينة، بحضور الحاكم العسكري المنطقة الوسطي والمدراء العاملون بمحطة الزويتية، على ضرورة التعاون مع الشركتين من أجل استكمال ما تبقى من عملها في المشروع الذي وصفه بالاستراتيجي.

من جهته سلم الحاكم العسكري للمنطقة الوسطى خطاباً للسفير كوريا يتوعد فيه بحماية العاملين بالشركة الكورية وتوفير كافة سيل الراحة لهم وذلك للقيام بعملهم في أحسن الاوضاع، وكذلك تعهد عمداء بلديتي البريقة واجدابيا بتقديم المساعدة للشركة والعاملين بهم ليقوموا بعملهم على أكمل وجه.

وكانت الشركات المنفذة للمشاريع الخاصة بالشركة العامة للكهرباء غادرت ليبيا نتيجة تردي الاوضاع الأمنية