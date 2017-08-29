أخبا ليبيا 24 – خاص

مع تنظيف البقع المحررة من قبضة ارهابيي داعش تكشف حقائق جديدة ومقرفة عن تنظيم مجرم كافر مخادع ادعى قيام دولة منبثقة عن تعاليم الدين الاسلامي ليطلق آلة الموت والرعب والهلع والذل المطلق على المسلمين البار

. أكدت وثيقة تم العثور عليها في المؤسسات التي كان يديرها تنظيم داعش الإرهابي في الموصل التي تم تحريرها مؤخراً، أن التنظيم كان يدير تجارة رسمية للرق والتجارة بالبشر. وفقاً لمصادر محلية, أظهرت الوثيقة المسجلة عند الكاتب العدل عملية نقل ملكية فتاة إيزيدية حيث تم تسجيل مواصفاتها أثناء عملية البيع.

وجاء في صك البيع الممهور بتوقيع وختم الكاتب العدل وبصمتي البائع والمشتري أن الفتاة عمرها 20 عاماً وتتمتع بصحة جيدة ولها عينان عسليتان، باعها أبو زبير إلى المشتري أبو منعم مقابل 1500 دولار.

وقالت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية التي نشرت الوثيقة إن تنظيم داعش الارهابي أسر العديد من النساء والفتيات من الأقلية الإيزيدية ومن السنة أيضاً وتاجر بهن على أنهن جوارٍ أو رقيق وارتكب فظائع رهيبة ضدهن وعائلاتهن في العراق، وقتل آلافاً من الإيزيديين والمسلمين وتاجر في نسائهم وأطفالهم. وانتشرت تفاصيل في العام الماضي، تشير إلى إعلان داعش الارهابي عن بيع فتاة “عذراء وجميلة وعمرها 12 عاماً بسعر يصل إلى 12500 دولار”.

وكان الإعلان ضمن إعلانات أخرى عن بيع قطع ومعدات عسكرية وأسلحة، ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي وأرسلها أحد النشطاء المدافعين عن الأقلية الإيزيدية، إلى وكالات الأنباء. لم تعد انتهاكات تنظيم داعش تقف عند التجارة بالبشر، فامتدت لتشمل المتاجرة بأعضاء البشر.

وبحسب ما كشفته وسائل الاعلام, استنادا إلى طبيب عراقي مختص أمراض الأذن والحنجرة، فإن داعش الارهابي يستمثر جثث قتلاه أنفسهم، زيادة على جثث خصومه الشيعة والسنة والمسيحيين والأيزيديين، من أجل إحراز مكاسب مالية وتأمين موارد لاشتغالها. الطبيب العراقي نفسه أكد أن مدينة الموصل التي كان يسيطر عليها ارهابيو داعش، كانت منطلقا للتجارة المربحة لدى التنظيم الاجرامي.

وأوضح الطبيب أن تنظيم داعش الارهابي وظف عددا من الأطر الطبية من أجل تأمين نزع الأعضاء من الجثث التي تلقى مصرعها.