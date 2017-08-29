أخبار ليبيا 24 – خاص

خرج فريق الصقور اليوم الإثنين متعادلاً على ملعبه أمام فريق العين من القبة بدون أهداف في إطار إستعدادات الفريقين للموسم القادم .

وأدار اللقاء الحكم منصور حامد وساعده كل من كمال الجالي وضياء عيد وقد خرجت البطاقة الحمراء 4 مرات واحدة للصقور و ثلاثة لفريق العين، ويشرف على تدريب فريق الصقور المدرب الوطني خليفة عبدالرازق ويشرف على تدريب فريق العين المدرب الوطني حامد عبدالكريم .

يشار إلى أن فريق الصقور خلال اليومين الماضيين حقق فوزاً على فريق القيروان بملعبه بمسه بهدفين مقابل هدف في إطار إستعدادات الفريقين للموسم القادم .