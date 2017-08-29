أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر حمودة سيالة قرارا بتكليف السفير صالح عبد الواحد الشماخي قائما بأعمال السفارة الليبية في القاهرة بالإضافة إلى الاحتفاظ بمنصبه السابق مندوبا مكلفا لدى جامعة الدول العربية.

وأصدر المكتب الإعلامي للسفير صالح الشماخي بيانا صحافيا اليوم الاثنين، أكد فيه على مباشرته مهام عمله الجديد حيث تمت مخاطبة السلطات المصرية المعنية بالأمر بقرار وزير خارجية حكومة الوفاق واتخذت كافة الإجراءات المتبعة في هذا السياق.

وأضاف البيان أن “تعليمات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وزير الخارجية محمد سيالة شددت على أن يكون ملف الجالية الليبية في الشقيقة مصر على رأس اهتمامات البعثة الدبلوماسية الليبية، مع التأكيد والحرص على أهمية تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية بين الشقيقتين مصر وليبيا بما يخدم مصالح الشعبيين”.