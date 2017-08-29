أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد مصدر أمني من الشرطة العسكرية بميناء طبرق التجاري، اليوم الثلاثاء، أن رجال الشرطة العسكرية المتواجدين بميناء طبرق التجاري قد ضبطوا حاوية 20 قدم على متن أحد السفن الراسية على رصيف الميناء .

وأكد المصدر لـ “أخبار ليبيا 24” أنه وبعد فتح الحاوية بحضور مكافحة المخدرات وجدوا أن الحاوية بها أحجار وداخل هذه الأحجار مخدر الحشيش وعندما قامو بتكسير الأحجار تبين إخفاء الحشيش بداخلها، ولم تعرف الكمية حتى الأن ولكن تقديرياً تفوق الــ 5 طن .

وأشار المصدر إلى أن السفينة قادمة من المغرب ثم أسبانيا ثم الأسكندرية ثم وصولها لميناء طبرق التجاري والشركة الناقلة تونسية وسوف يتم متابعة المهربين وسوف تتخذ ضدهم الإجراءات الرادعة .

ونوه إلى أن الإجراءات القانونية تم اتخاذها بفضل جهود رجال القاعدة البحرية ومكافحة المخدرات والجهات الرقابية والشرطة العسكرية وذلك بعد أن سيطرت عليها الشرطة العسكرية الشهر الماضي .