أخبار ليبيا 24 – خاص

افتتح فريق السويحلي مشاركته في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بفوز صعب على ضيفه الشط بنتيجة 2-1

مساء اليوم الاثنين بملعب المدينة الرياضية مصراته .

وتقدم الشط في الدقيقة 16 من الشوط الأول بهدف لمهاجمه أدهم التومي وادرك السويحلي التعادل قبل نهاية الشوط بهدف للاعب انس كحول لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1

وفي الشوط الثاني كثف السويحلي من هجماته لينجح في تسجيل الهدف الثاني وهدف الفوز للمهاجم محمد الغويل في منتصف الشوط الثاني ليخطف السويحلي فوزاً ثميناً في اولي مباريات الفريق في المسابقة .

وبهذا الفوز وضع السويحلي 3 نقاط في رصيده فيما لايزال الشط من دون أي نقطة بعد جولتين .