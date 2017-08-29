أخبار ليبيا 24 – خاص

تصدر فريق الأولمبي المجموعة الثالثة للدوري الليبي الممتاز مؤقتاً بعد أن حقق فوزه الأول على ضيفه الترسانة بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب نادي الأولمبي مساء اليوم الاثنين لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة .

وكان شوط المباراة الأول قد انتهى بالتعادل السلبي دون اهداف وسجل الأولمبي هدفة الوحيد في الدقيقة 35 من عمر الشوط الثاني وجاء عبر تسديدة قوية للاعب عبد الله المحمودي بعد دخوله لارض الملعب بدقيقة واحدة .

وبهذا الفوز رفع الأولمبي رصيده الى 4 نقاط من مباراتين فيما تجمد رصيد الترسانة عند 3 نقاط .