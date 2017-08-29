أخبار ليبيا 24 – خاص

استقوى تنظيم داعش الارهابي على المدنيين المسلمين العزل فظن أن لاجرامه قوة ولوجوده شرعية وفي صفوفه رجال. رغم الدمار والقتل والارهاب والتهجير والاستبداد الذي تسببه, لم يستطع تنظيم داعش الاجرامي أن يثبت وجوده, وها هم شبه الرجال يستنفذون جميع الاساليب المذلة والمخزية للهريبة كالجبناء من قبضة الجيش.

لجأ ارهابيو تنظيم داعش إلى حيلة فريدة للإفلات من مدينة الموصل العراقية، عقب هزيمتهم، فوضع كثيرون منهم مساحيق التجميل وارتدوا ملابس نسائية، حتى يفروا وسط المدنيين، لكن كثيرا منهم وقعوا في قبضة القوات العراقية.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صورا لمقاتلين من داعش الارهابي، وقد ارتدوا العباءات النسائية السوداء، وآثار الماكياج بادية على وجوههم. ومن الأمور التي تسهل ضبط “الدواعش المتنكرين” عدم انتباههم إلى شعر الوجه، الأمر الذي يجعلُ من ينظر إليهم يدرك بسهولة أن الأمر لا يتعلق بنساء.

ووفقا للصور استعان عناصر داعش بمختلف تقنيات التجميل، إذ حرصوا على وضع أحمر الشفاه، كما رسموا حواجبهم، واستخدموا مساحيق لتلوين البشرة. وحاول آخر مقاتلي داعش التحصن في المدينة القديمة للموصل، التي شهدت تدمير أكثر من 5 آلاف مبنى، خلال الأسابيع الأخيرة، وفق تقديرات للأمم المتحدة.

وفي سوريا, في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، تشجع القبائل المحلية عملاء وأفرادَ داعش على الانشقاق عن التنظيم مقابل تخفيف العقوبة والمصالحة والاندماج في المجتمع.

هذا العرض ينطبق حصرا على السوريين الذين انضموا لداعش ولم تتلطخ أيديهم بالدماء فابتكر زعماءُ العشائر في تل أبيض لجنةَ مصالحةٍ لفضِ الخلافاتِ بطريقة ودية. وقامت لجنةُ المصالحة أيضا بتأمين اطلاقِ سراحِ اكثرَ من ثمانين عنصرا من السوريين الذين انضموا الى داعش.

الهدفُ هو جذبُ السوريين فقط وإقناعُهم بالتخلي عن هذا التنظيم الذي جلب الخرابَ إلى بلدهم.