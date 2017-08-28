أخبار ليبيا 24 – خاص

وأجرى وكيل عام وزارة العدل المكلف بتسيير أعمالها الصيد القعود، اليوم الأحد، زيارة إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية ببنغازي صحبة وكيل الوزارة والوكيلة المساعد لحقوق الإنسان .

وبحث وكيل عام وزارة العدل والمكلف بتسيير أعمالها آلية معالجة العديد من المختنقات التي كانت تعيق عمل المؤسسة والنزلاء.

وقام – بحلحلة بعض الملفات العالقة ووضع حلول للعديد من الصعوبات التي كانت تواجه العاملين بمؤسسة الإصلاح والتأهيل بالكويفية.

ورافق معالي وكيل عام وزارة العدل خلال الزيارة بعض من مدراء الإدارات والمكاتب وبحضور المحامي العام بنغازي ومدير جهاز الشرطة القضائية ومدير المؤسسة وعدد من ضباط الشرطة القضائية .