أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس وحدة الترحيل بمركز إيواء قنفودة التابع لمكافحة الهجرة غير الشرعية بنغازي الكبرى نقيب ناصر المغربي، ترحيل 121 مهاجرًا غير شرعي إلى بلادهم.

وقال المغربي، إن المركز قام في 24 أغسطس الجاري، بترحيل 121 مهاجرًا من الجنسية المصرية إلى بلادهم برًا عبر منفذ امساعد البري، حيثُ جرى تسليمهم إلى سلطات بلادهم.

وأوضح المغربي، أن كافة المرحلين لا توجد لديهم إجراءات دخول إلى الأراضي الليبية، وبعض منهم مصابين بالأمراض السارية والمعدية.

وكان جهاز الهجرة غير الشرعية أصدر إحصائية كاملة عن عملية الترحيل الخاصة بالجهاز من تاريخ الأول من يناير من هذا العام وحتى يوم الـ29 من مارس.

وقال الناطق باسم جهاز الهجرة غير الشرعية أمجد الورفلي، إن منذ بداية العام الحالي 2017 قام الجهاز بترحيل عدد 805 مهاجر غير شرعي إلى بلدانهم.

وأوضح الورفلي، أن عدد المرحلين في شهر مارس الجاري فقط من الجنسية التشادية بلغ “407” شخص، بينما بلع المرحلين من الجنسية السودانية “59” شخص، وعدد “335” شخص مصري، فضلاً عن “4” نيجيريين.

وأشار الناطق باسم الجهاز إلى أن عناصر الجهاز رحلوا في شهر يناير الماضي عدد “261” شخص، وشهر فبراير تم ترحيل “198” شخص من جنسيات مختلفة.