أخبار ليبيا 24 – خاص

أذن مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة اليوم الاثنين، لوزارة المالية والتخطيط، بتسييل 4,800,000 دينار ليبي للحساب المصرفي لمصلحة المطارات.

ونص قرار مجلس الوزراء رقم (281) لسنة 2017، على تسييل هذا المبلغ المالي لغرض تغطية مرتبات العاملين بالشركة الليبية للخدمات الأرضية والشركة الليبية للتموين بمطارات (بنينا، وطبرق، والأبرق، والكفرة).

ووفقا للقرار “القيمة المذكورة ستقيد كسلفة على الشركتين المشار إليهما وتخصم من الباب الأول بالميزانية العامة للدولة لسنة 2017 وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن طبقا للنظم واللوائح السارية”.

ويأتي هذا القرار بعد إضراب عمال المناولة الأرضية في مطار بنينا الدولي عن العمل خلال المدة الماضية، ما دعا رئيس مجلس الوزراء للتدخل وحل هذه المشكلة.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع عقده الثني بمقر الحكومة في قرنادة اليوم مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل المكلف، ومدير إدارة المنطقة الشرقية بالهيئة، ومدير منطقة بنينا بمصلحة المطارات الليبية.

وناقش المجتمعون المطالبة المالية للمناولة والخدمات الأرضية بالمنطقة الشرقية، ما نجم عنه إصدار هذا القرار لحل المشكلة ومنع تفاقمها.