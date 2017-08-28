أخبار ليبيا 24 – خاص

عُقد ببلدية البيضاء، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً لإعادة تنظيم عمل العمالة الوافدة؛ من الناحية القانونية والإجرائية والإجراءات الصحية، لتسهيل عمل العمالة بالصورة القانونية وضمان هيبة الدولة الليبية.

وضم الاجتماع وكيل ديوان بلدية البيضاء أيمن عبدربه، مع رئيس فرع مباحث الجوزات الجبل الأخضر وفرع جوازات البيضاء وجهاز الهجرة غير الشرعية البيضاء، ومكتب المخابرات العامة البيضاء ومدير جهاز الحرس البلدي البيضاء، ورئيس مكتب الرخص التجارية ومدير مكتب العمل البيضاء.

واتفق الحضور على اعتماد آلية قانونية جديدة وسريعة في ضمان استمرار عمل العمالة لضمان حقوقهم والمحافظة على سير عمل الأجهزة السالف ذكرها في الإطار الصحيح.