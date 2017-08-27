أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير إدارة الشؤون الفنية والمشروعات بالهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية خالد الشريف، إن شركة هواوي الصينية أعلنت قبولها لطلبات توظيف عدد من المهندسين من مدينة بنغازي استعدادا لافتتاح مكتبًا لها بالمنطقة الشرقية.

وأوضح الشريف، أن هذه الخطوة تأتي بناء على الاجتماع السابق الذي عقد في 23 من شهر يوليو الماضي بمقر الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، ودعا خلاله رئيس مجلس إدارة الهيئة مراد الشكري، شركة هواوي لفتح مكتب بمدينة بنغازي يليق بمشاريع الشركة في المنطقة الشرقية.

وأضاف الشريف، أن شركة هواوي قامت بالفعل بالإعلان على طلبات توظيف لعدد من المهندسين في مدينة بنغازي استعدادا لفتح المقر لأول مرة منذ سنة 2015.

ولفت إلى أن هذا الافتتاح يأتي من ضمن الخطة الشاملة الموضوعة من قبل الهيئة لتطوير خدمات الاتصالات في كافة ربوع البلاد.

وتعتبر شركة هواوي من أكبر مقاولي الاتصالات على المستوى العالمي، ولديها العديد من المشاريع مع مختلف الشركات التابعة للهيئة وخصوصا شركتي ليبيانا وليبيا للاتصالات والتقنية.