أخبار ليبيا 24 – خاص

نظمت نقابة صيادلة بنغازي الكبرى أمس السبت، اليوم العلمي حول أدوية الأورام بقاعة المحاضرات بمستشفى الأطفال بنغازي.

وتضمن هذا اليوم، محاضرتين حول أدوية الأورام، حيثُ تناول استشاري الباطنة والأورام بمركز بنغازي الطبي فايز السعداوية خلال المحاضرة الأولى مقدمة عن الأورام والعلاج الكيماوي.

فيما استعرض رئيس لجنة الإمداد في مستشفى الأطفال عبدالقادر السعيطي خلال المحاضرة الثانية أهمية دراسات الاستخدام الدوائي في قسم الأورام.

ويأتي هذا اليوم العلمي ضمن سلسلة الأيام العلمية التي تنظمها نقابة صيادلة بنغازي الكبرى، حيثُ أقامت في وقت سابق يوم علمي حول الصيدلة السريرية وتحديات ممارسة المهنة، تحت شعار “نحو بناء صيدلي ذو السبع نجوم نقطة البداية”، بمسرح تنمية إبداعات الطفل والإرشاد الأسري بمدينة بنغازي.