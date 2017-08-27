أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث مكتب جهد 30 الواحات التابع للشركة العامة للكهرباء، مع مدراء الفروع بجالو وأوجلة وأجخرة، آليه تنظيم طرح الأحمال على المناطق بالتعاون مع المحطة الرئيسية 220 وغرفة التحكم بالسرير والمنطقة الشرقية.

وقال مسؤول المكتب عبدالله العلواني، إن أهم النقاط التي جرى التباحث فيها خلال الاجتماع تضمنت تحديد المناطق التي تحتاج إلى طرح الأحمال خلال فترة الظهيرة، واستثناء مناطق المصارف والمستشفيات والدوائر الحكومية ليكون طرح الأحمال عليها في فترة ما بعد الظهيرة، للمساعدة في عدم تعطيل الأماكن الحيوية والتي تقدم خدمتها للمواطنين.

وأكد العلواني، أن مكتب الواحات يعاني من نقص في الكوادر والموظفين، مطالبًا الإدارات العامة بفتح الباب أمام الخرجين وتوظيفهم في قطاع الكهرباء وتخصيصهم للواحات.