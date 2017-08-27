أكد فيسبوك أن خللا تقنيا تسبب في توقف موقع التواصل الاجتماعي عن العمل لوقت وجيز في الكثير من دول العالم، دون أن يوضح سبب العطل.

وقال فيسبوك إن مشكلات تقنية تسببت في إيقاف الموقع عن العمل مما جعل عدد كبير من المستخدمين يتضررون”.

وأضاف في بيان، أرسله لموقع “سي.إن.إن”، “نعمل جاهدين لإرجاع الموقع للعمل في كل أرجاء العالم.. ونتأسف عن أي إزعاج”.

وقال موقع الشبكة التلفزيونية الأميركية إن بيان فيسبوك كان غامضا، إذ لم يذكر السبب وراء الخلل التقني.

كما لم يوضح إن كان سبب العطل المفاجئ تعرض فيسبوك لاختراق، أم خلل في خوادم الموقع.

وكان موقع “إكسبريس” ذكر في وقت سابق أن عددا كبيرا من مستخدمي فيسبوك لم يتمكنوا من تصفح الموقع على أجهزة الكمبيوتر.