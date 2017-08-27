أخبار ليبيا 24 – خاص

حقق فريق شباب الجبل، مساء الأحد، أول فوز له في مسابقة الدوري الليبي، على حساب الأندلس الصاعد حديثًا، بنتيجة (2-1).

وجاء ذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب شيخ الشهداء عمر المختار بمدينة البيضاء، في إطار الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

وبهذا الفوز بات رصيد شباب الجبل 4 نقاط من مباراتين، فيما لم يجمع الأندلس أي نقطة من أول جولتين.

وتقدم شباب الجبل بهدفين عبر مهاجمه المتألق جبريل مرسال في الشوط الأول، وذلل الأندلس الفارق من علامة الجزاء في الشوط الثاني.

وشهدت المباراة، خروج لاعب شباب الجبل أحمد بلحسن بالبطاقة الحمراء في الشوط الأول.

وقال إسلام الحاسي مساعد إداري فريق شباب الجبل، إن فوز فريقه كان مستحقا وأضاع الفريق عديد الفرص خاصة في الشوط الأول.

وأوضح الحاسي في تصريحات صحفية – أن أفضل لاعبي فريقه في المباراة، جبريل مرسال وحمزة الخرش والحارس حسن اشكال.

وسيلاقي شباب الجبل نظيره نجوم إجدابيا في الجولة الثالثة بعد عطلة عيد الأضحى.