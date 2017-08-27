أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الأحد، مع وفد من الإتحاد اﻻفريقي، الوضع السياسي في ليبيا وما دار في اجتماعات اللجنة التي تعني بالشأن الليبي برئاسة رئيس جمهورية الكونغو.

وجاء ذلك خلال لقاء عُقد بمدينة القبة شرق ليبيا، بحسب ما صرح به المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي.

وضم الوفد، الممثلة الخاصة لمفوضية الإتحاد اﻻفريقي لدى ليبيا وأمين عام وزارة الخارجية لجمهورية الكونغو وقنصل الكونغو بتونس ومستشار مكلف بالإتصال والبروتوكول.

وسلم الوفد، رسالة لرئيس مجلس النواب من رئيس الكونغو لحضور قمة برازفيل في سبتمبر المقبل والتي سوف يلتقي خلالها عدد 15 رئيس دولة أفريقية.