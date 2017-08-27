أخبار ليبيا 24 – خاص

حالت المنظومة الجديدة التي جرى تركيبها مؤخرًا في مصارف الوحدة بالواحات، دون حصول الموظفين على مرتباتهم بسبب الضعف وتكرار عطلها خلال فترات الدوام الرسمي.

وقال أحد المواطنين الشيباني محمد، إن سكان مناطق الواحات عانوا الكثير من خلال هذه المنظومة التي حالت دون عملية الاستمرار بشكل طبيعي في صرف الرواتب، مما أدى إلى تزاحم المواطنين بشكل كبير أمام المصارف.

وأشار إلى أن سكان الواحات يشكون من سقف السحب الذي حدد بـ 500 دينار فقط والذي لا يلبي متطلبات الحياة اليومية، خاصة أنهم مقبلين على عيد الأضحي.

ولفت إلى أن مدن الشمال سقف السحب لديها أعلى بكثير، حيثُ وصل إلى 750 دينار وأخرى 1000 دينار ببعض المصارف، مطالبا إدارة مصرف الوحدة بمعاملة كافة المناطق والمدن بالتوزيع العادل وتحديد سقف موحد يضمن لكافة المواطنين المساواة والعدل.