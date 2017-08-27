أخبار ليبيا 24 – خاص

أقامت الكتيبة 115 مشاة مجحفلة بمدينة المرج، اليوم الأحد، حفل تكريم المقاتلين التابعين للكتيبة الذين عادوا إلى ثكناتهم العسكرية بعد تحرير مدينة بنغازي.

وحضر الاحتفال رئيس أركان القوات الجوية لواء طيار صقر الجروشي والمدعي العام العسكري لواء فرج الصوصاع و آمر الكتيبة 115 مشاة عميد سالم عطية اضافة الي عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية عبدالمنعم بوحسن وممثل القيادة العامة للأمور الاجتماعية بلعيد الشيخي وعميد بلدية المرج مقدم شرطة وهبي الرخ، إضافة إلى أهالي الجنود والشهداء التابعين للكتيبة .

والقي خلال الاحتفال بعض الكلمات لرئيس أركان سلاح الجو والمدعي العام العسكري وعضو مجلس النواب وآمر الكتيبة وغيرها من الكلمات الترحيبية و التي اثنت على هذه الكتيبة و ما قدمته في سبيل تحرير مدينة بنغازي.

و خلال الحفل تم تكريم الشهداء من الضباط و ضباط الصف والجنود الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل التحرير وبسط الأمن في البلاد