أخبار ليبيا 24 – خاص

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الأحد، مباحثات مع رئيس دولة السودان عمر البشير، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما بالقصر الجمهوري بالخرطوم.

وخلال اللقاء وقع الطرفان على اتفاقية تخص التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية في البلدين وأخرى للتعاون في مجال التعليم، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق الوطني.

وجدد الرئيس السوداني عمر البشير، دعم السودان لحكومة الوفاق الوطني، مشيرا إلى أن الحوار هو الطريق الوحيد نحو الوفاق الشامل على أساس الاتفاق السياسي الذي أقره الليبيون.

وأكد البشير، حرص السودان على أمن ووحدة ليبيا، مشيرا إلى الدور المحوري لدول الجوار في تحقيق الاستقرار في البلد الشقيق، داعيـًا إلى تعزيز التعاون فيما يخص أمن الحدود ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتهريب بمختلف أشكاله.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين معبرًا عن تطلعه لتطوير هذه العلاقات وتفعيل برامج التعاون الثنائي بما يخدم مصالح الشعبين.

وتطرق السراج، إلى التحديات التي تواجه ليبيا سياسيا واقتصاديا وأمنيا، وسبل حل الأزمة الراهنة التي تعتمد على تحقيق مصالحة وطنية تنهي حالة الانقسام وتوحد مؤسسات الدولة وتصل بالبلاد إلى انتخابات تشريعية ورئاسية.

وشدد السراج، على أهمية التعاون المشترك وتفعيل اتفاقيات التكامل وتشجيع الاستثمار المشترك بين البلدين، وأهمية التعاون والتنسيق لتأمين الحدود المشتركة والتصدي للإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية والشبكات الإجرامية التي تقف وراءها.

وفي سياق منفصل، التقى رئيس المجلس الرئاسي مساء اليوم بالجالية الليبية والطلبة الدارسين في السودان، حيث بحث معهم ظروف إقامتهم والدراسة وسبل دعمهم.

يشار إلى أن السراج وصل ظهر اليوم الأحد، إلى العاصمة السودانية الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يومين، رافقه خلالها وفد يضم وزير الخارجية المفوض محمد سيالة ووزير التعليم عثمان عبدالجليل والمستشار السياسي للرئيس طاهر السني.