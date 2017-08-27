أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدرب منتخبنا الأول لكرة القدم جلال الدامجة أن اللاعب أحمد بن علي المحترف بصفوف بيسكارا الإيطالي قد يصل اليوم إلى ليبيا للالتحاق بالمنتخب الليبي الذي تنتظره مباراة هامة أمام غينيا في تصفيات افريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وكان اللاعب قد اعتذر عن الالتحاق بالمنتخب خلال الأيام الماضية بسبب مفاوضات للانتقال خارج اسوار نادية الإيطالي .

ومن جهة أخرى وعن تصريحاته الأخيرة حول نقص المعدات والملابس للمنتخب الليبي قال ” وما هو الشيْ المتوفر اصلاً حتى سفرنا يوم الاربعاء الى غينيا وكأننا في نزهه رغم مطالباتنا الدائمة معهم ولكن لاحياه لمن تنادى “

وسيسافر المنتخب الليبي يوم 30 من أغسطس الجاري قبل يوم واحد من مباراتة المنتظرة امام غينيا في 31 من الشهر ذاته .

وتأتي المباراة في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018 ويتذيل المنتخب الليبي فرق المجموعة دن نقاط فيما يحل منتخب غينيا في الكرز الثالث ايضاً من دون نقاط .