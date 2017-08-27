أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق الرسمي باسم البحرية الليبية أيوب قاسم، إن البحرية الليبية ضبطت ناقلة وقود بمنطقة شمال أبوكماش غرب العاصمة طرابلس.

وأكد قاسم، أن الناقلة تحمل العلم الليبيري، وتقل 20 بحارًا من الفلبين، لافتًا إلى أن مالك السفينة يوناني.

وأضاف قاسم، أن البحارة سيحالون إلى النائب العام بعد اتخاذ الإجراءات المختصة، وفقا للقانون الليبي، موضحًا أنه تم جر الناقلة إلى ميناء قاعدة طرابلس البحرية.

وبين أن الناقلة كانت فارغة ودخلت إلى المياه الليبية بدون تصريح، وكانت بصدد تعبئة الوقود لتهريبه، مضيفًا أن الحمولة التي يمكن للناقلة أن تستوعبها ستة آلاف طن أي ما يعادل ستة ملايين لتر من الوقود.