أخبار ليبيا 24 – خاص

اكتسح الأهلي طرابلس مساء الأحد، منافسه المحلة برباعية مقابل هدف في أولى مباريات الفريق في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وجاء ذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب طرابلس الدولي في مواجهة مؤجلة بسبب ارتباط الأهلي طرابلس بالسوبر المحلي.

وافتتح الأهلي طرابلس التسجيل مبكراً في الدقائق الأولى من المباراة بهدف من ركلة ثابتة للواعد مؤيد اللافي، وأضاف الفريق هدفًا ثانيًا في الشوط الأول عبر المهاجم المخضرم محمد الغنودي بعد تمريرة متقنه من مؤيد اللافي نجم المباراة لينتهي شوط الأول بنتيجة (2-0).

وفي الشوط الثاني، أضاف الأهلي طرابلس هدفين عن طريق انيس سالتو ومؤيد اللافي، فيما جاء هدف المحلة بعد متابعة لكرة الجزاء التي تصدى لها الحارس محمد نشنوش.

وبهذا الفوز، وضع الأهلي طرابلس أول ثلاث نقاط في رصيده، وفقد المحلة أول مباراة له في المسابقة .