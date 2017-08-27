أطلقت شركة سامسونج رسميا هاتفها العملاق الرائد “غالاكسي نوت 8” الأربعاء بعد انتظار وترقب وتضارب في مواصفاته ومميزاته وسعره.

ولا يختلف غالاكسي الجديد عن سلفه الذي خيب الآمال “نوت 7” فيما يتعلق بالمواصفات والشكل والسعر، كما لم يبتعد كثيرا عن التسريبات الكثيرة التي نشرت في الفترة الأخيرة.

ويعتمد غالاكسي نوت 8 الجديد نفس تصميم هاتف سامسونج الرائد للعام الحالي، غالاكسي إس8، الذي أطلقته في شهر أبريل الماضي، ولكنه يختلف في كونه يأتي مع قلم إلكتروني، كما هو الحال مع كافة الإصدارات السابقة من سلسلة هواتف غالاكسي نوت، بالإضافة إلى أنه يقدم كاميرا خلفية مزدوجة.

وحسب موقع البوابة العربية، تأتي شاشة الهاتف اللوحي الجديد، التي تدعم تقنية “سوبر أمولد” Super AMOLED، بقياس 6.3 بوصات وبدقة 2960×1440 بكسلًا مع كثافة تبلغ 521 بكسلًا في البوصة الواحدة. هذا ويأتي الهاتف مع حماية من الإصدار الأحدث من زجاج جوريلا جلاس 5، الذي يغلف واجهته وظهره.

كما يضم غالاكسي نوت 8، الذي يعمل بالإصدار 7.1 نوجا من نظام أندرويد، معالجا ثماني النوى من نوع كوالكوم سنابدراجون 835 لأسواق الولايات المتحدة والصين، ومن نوع “أكسينوس 8895” من سامسونج نفسها لأسواق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

ويقدم الجهاز ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 6 جيجابايتات، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية بحجم 64 أو 128 أو 256 غيجابايتًا، وهي قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية “مايكرو إس دي”

ويملك نوت 8، الذي يأتي بسماكة 8.6 ميليمترات ويزن 195 جرامًا، كاميرا خلفية مزدوجة: الاثنتين بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7 و f/2.4، مع ميزة “مثبت الصورة البصري” OIS لكلتا الكاميرتين>

إضافة إلى تقنية التركيز التلقائي الطوري PDAF، وتقريب بصري x2 وتقريب رقمي x10، وفلاش مزدوج. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميغابكسلات مع فتحة عدسة f/1.7 وميزة التركيز التلقائي.

ويدعم الهاتف كافة معايير شبكات “واي فاي”، والإصدار الأحدث 5.0 من تقنية بلوتوث، بالإضافة إلى تقنية اتصال المدى القريب NFC، فضلًا عن شبكات الجيل الرابع بسرعات تصل حتى 1 غيجابت في الثانية. وهو يأتي مع منفذ لسماعة الأذن، ومنفذ USB Type-C.

وفيما يتعلق بباقي المواصفات، يدعم غالاكسي نوت 8 تقنية مسح بصمة العين، وحساس للضغط، بالإضافة إلى حساس بصمة الأصبع الذي يقع على ظهره بجانب الكاميرا، بالإضافة إلى حساس لنبضات القلب، والحساسات الأخرى. كما يدعم الهاتف تقنية الشحن اللاسلكي السريع، وهو يأتي مع بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 3,300 ميلي أمبير/ساعة.

يذكر أن الهاتف مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، وكذلك القلم الإلكتروني مقاوم للماء والغبار وفق نفس المعيار، ما يعني إمكانية صمود الهاتف والقلم تحت الماء لعمق 1.5 متر ولمدة نصف ساعة.

وتعتزم عملاق الإلكترونيات الاستهلاكية الكورية الجنوبية طرح هاتفها الذكي الجديد بأربعة ألوان، هي: الأسود، والذهبي، والرمادي، والأزرق.