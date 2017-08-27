أخبار ليبيا 24 – خاص

اشتكى سكان بلديات الواحات، من ارتفاع أسعار أضاحي العيد الذي وصل إلى 1500 دينار عن طريق الصكوك المصدقة للمصارف التجارية.

وأوضح أحد التجار عبدالله اطوير، أن مدن الواحات جرى حرمناها من المواشي المستوردة من الخارج أسوة بباقي مناطق ومدن الشرق.

ولفت أطوير، إلى أن المواشي الخارجية في الواحات جرى شرائها عن طريق السوق السوداء وتباع بقيمة 650 دينار إلى 800 دينار.

من جهته، قال أحد المواطنين حمادين جابر، إن السيولة المالية التي جرى تخصيصها من قبل مصرف الوحدة بنغازي وهي عبارة عن 500 دينار للمواطن، لا تغطي مصاريف العيد.

وأضاف جابر، أن السيولة المتاحة لا تمكن رب الأسرة من شراء الأضحية التي أصبحت في ازدياد الأسعار بشكل يومي في ظل نقص المواشي الخارجية.

وطالب المواطن، الجهات المعنية بتخصيص حصة للواحات من المواشي الخارجية أسوة بباقي المدن الليبية.

تجدر الإشارة إلى أن سعر الأضحية المستوردة في بعض مدن الشمال الشرقي بلغ 300 دينار، وذلك بعد الحصول على اعتمادات من الدولة.