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ذكر مصدر مطع في المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس استمرار أن إغلاق صمام الأنابيب في خط الشرارة منذ 19 أغسطس الجاري تسبب بخسائر تقدر بأكثر من 15 مليون دولار يوميا من فاقد الإنتاج و التي وصلت الآن إلى أكثر من 120 مليون دولار.

وأوضح المصدر أن المدعو أشرف القرج قام بإغلاق صمام خط الشرارة وذلك بحجة المطالبة بإطلاق سراح شقيقه أسامة القرج الموقوف لدى قوة الردع الخاصة في طرابلس على ذمة قضايا اختطاف.

وأضاف المصدر أنه تمت سرقة علبة التروس الخاصة بالصمام من قبل المجموعة التي تقوم بإغلاقه، لافتاً إلى أنه تمت إحالة الموضوع على إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

ومن جهته، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إنه تمت إحالة ملابسات هذا العمل الإجرامي إلى مكتب النائب العام .

وأضاف صنع الله أن علبة التروس التي تمت سرقتها قد تستخدم لهدف واحد فقط وهو إغلاق أي خط في المستقبل، مشددا على الضرب من حديد لكل من يخطط لفعل أو تكرار فعل هذه الأعمال الإجرامية في المستقبل .

وناشد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أي شخص لديه أية معلومات عن هذه السرقة أن يقدمها إلى المؤسسة أو مكتب النائب العام فورا حتى نتمكن من معاقبة المجرمين المسؤولين إلى أقصى حد في القانون .