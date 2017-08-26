أخبار ليبيا24- خاص

أفاد مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية في مطار بنينا الدولي أسامة بن منصور بوصول جهاز ( VOR/DME ) والخاص بالملاحة الجوية الأربعاء الماضي.

وأوضح الفرجاني أن الجهاز الذي وصل على متن الطائرة العملاقة البوينغ ( 747) التابعة للشركة العالمية للشحن الجوي يقوم بتحديد الاتجاهات للطائرات وقياس المسافات، وهو يخص مصلحة الطيران المدني.

من جانبه أشار رئيس وحدة المساعدات الملاحية في مصلحة الطيران المدني المهندس عبدالسلام العشيبي إلى أن عقد توريد جهاز ( VOR/DME ) جمد منذ العام 2008 وتم تفعيل العقد في 2013.

وأوضح العشيبي أن الجهاز مهم جداً خاصة وأن الجهاز الموجود حالياً في مطار بنينا قد تجاوز عمره 47 عاماً وهو خارج الخدمة حالياً.

وقال رئيس وحدة المساعدات الملاحية إن تركيب الجهاز الجديد قد يستغرق الشهر قبل العودة للعمل عليه مجدداً.