أخبار ليبيا 24 – خاص

جددت غرفة عمليات مكافحة الإرهاب الإلكتروني بالقيادة العامة للجيش الليبي، تحذيرها لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بكافة مسمياتها ممن يملكون حسابات خاصة أو صفحات أو مجموعات بأنها ترصد عن كثب كل ما ينشر.

وأكد مسؤول قسم الإعلام والعلاقات الخارجية بالغرفة سليم الشحومي، أن الغرفة باشرت في استدعاء أي شخص تم رصده يقوم بتشويه الآخرين، ونشر معلومات مغلوطة عنهم وسوف يحال كل مرتكب لهذا الفعل إلى الجهات المختصة.

وأشار الشحومي، إلى أنه بإمكان أي مواطن الحضور لمقر الغرفة في مقسمات الهواتف بالليثي، والإبلاغ عن أي تجاوزات أو تهديدات تصله عبر هذه المواقع من خلال فتح محضر، وسيتم المباشرة في الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي شخص ارتكب جريمة إلكترونية مهما كانت نوعها.

ونوه إلى أن الغرفة لن تتهاون مع الأشخاص الذين يهددون الأمن القومي الليبي وخاصة المؤسسة العسكرية والأمنية.

الجدير بالذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية دشنت يوم الخميس الماضي، فرع لغرفة المعلومات ومكافحة الإرهاب الالكتروني بمدينة بنغازي .