أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف مدير مستشفى الجمهورية للولادة بنغازي أحمد الأوجلي، عن نسبة الأضرار المادية بالمستشفى والتي وصلت إلى 10 % نتيجة الاشتباكات بين القوات المسلحة والجماعات الإرهابية.

وقال الأوجلي، إن كافة العاملين بمستشفى الجمهورية للولادة في منطقة الصابري ملتزمين بإعمالهم المناطة بهم داخل مركز بنغازي الطبي منذ قفل المستشفى في شهر نوفمبر من العام 2014 نتيجة الاشتباكات بين القوات المسلحة ضد الجماعات الإرهابية.

وأوضح أن الأيام المخصصة للعاملين بمستشفى الجمهورية للولادة أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع ولمدة 24 ساعة .

وذكر مدير مستشفى الجمهورية أن أطباء قسم الباطنة والتمريض بمستشفى الجمهورية متواجدين بقسم الباطنة والإيواء والطوارئ بمركز بنغازي الطبي للعمل منذ نفس التاريخ في عام 2014 .

يشار إلى أن مستشفى الجمهورية يعتبر المستشفى الوحيد في مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية المتخصص في الولادة وأمراض النساء، ويوجد به بعض الأقسام الطبية التخصصية الأخرى .