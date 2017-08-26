أخبار ليبيا24- خاص

أكد مدير المكتب الإعلامي في مركز بنغازي الطبي خليل قويدر أن المركز لازال يعاني من نقص في الأدوية والمستلزمات التي تغطي أكثر من 20 تخصص طبي في المركز الطبي.

وأشار قويدر إلى أن المركز بات يعتمد على جهات تتبرع بكميات قليلة من المستلزمات لدرجة تأجيل بعض العمليات لنقص القفازات الطبية.

وأضاف مدير المكتب الإعلامي أن إدارة الصيدلة في المركز تقوم باتصالات مع أجهزة الإمداد الطبي في كل من طرابلس وبنغازي والبيضاء مطالبة بسرعة توفير الأدوية ومن أهمها أدوية الأورام وأمراض الدم والغدد “الامراض المزمنة”.

وناشد قويدر وزارة الصحة الاهتمام باحتياجات المرضى والوقوف بجدية مع المركز الطبي قبل انهياره.