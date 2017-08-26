أخبار ليبيا 24 – خاص

توصلت قبيلة المنفة بمدينة طبرق اليوم السبت، لحل قضية قتل عالقة ما بين قبيلتي غيث ومنصور منذ عام 1995 وراح ضحيتها على سليمان بوعصرانة الغيثي.

وبعد مباحثات وزيارات قامت بها قبيلة المنفة بين عقلاء القبيلتين منذ عد أيام فقد عقد اليوم وبقاعة دار السلام اجتماع الصلح بين القبيلتين بحضور المئات من كل قبائل المنطقة.

وتنازل أولياء الدم عن الدية المقدرة بـ 150 ألف دينار، وأعلنوا الصفح الكامل عن الجناة وهم ثلاثة أشقاء.

وأُلقي البيان الختامي بتوقيع جميع الأطراف من مشائخ القبيلتين ومن ممثلي كل القبائل وسط ترحيب كبير للوصول إلى الحل بالتسامح بعد هذه القضية التي ظلت عالقة لأكثر من 20 عاماً بين القبيلتين .