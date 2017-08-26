أخبار ليبيا24- خاص

تصدر فريق الخمس فرق المجموعة الرابعة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على نظيره أبي الأشهر بنتيجة 1- 0 في المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب الأكاديمية جنزور أمس الجمعة لحساب الجولة الثانية للمجموعة الرابعة.

و خطف الخمس نقاط المباراة عقب تسجله لهدف الفوز في الدقيقة 35 من الشوط الثاني عن طريق المحترف العاجي أوليس فيليب لينتهي اللقاء بنتيجة 1-0، وبهذا الفوز رفع الخمس رصيده الى 6 نقاط من مباراتين

وكان الخمس قد حقق الفوز في الجولة الأولى على منافسه رفيق بنتيجة 2-0 بملعب ترهونة .