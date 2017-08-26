أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد حسن بالتمر، إن المصلحة تعاقدت مع إحدى الشركات لإعادة صيانة مكتب المصلحة في الصابري وإعادته للعمل بعد عيد الأضحى المبارك.

وأضاف بالتمر اليوم السبت أن المصلحة ستشرع أيضاً في أعمال الصيانة لمكتب إدارة الفرع في منطقة سيدي حسين وكذلك افتتاح فرع لرئاسة المصلحة في مدينة بنغازي خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية أن أرشيف الأسر الليبية فى السجل المدنى الصابرى سليمة ولم تتضرر بما فيها تعداد 1954 وسلامة مكتب الوفيات.

وقال بالتمر إن المصلحة قامت بالتعاون مع رئيس مكتب الإصدار السجل المدنى الصابرى رافع الدرسى بنقل الملفات إلى مكان آمن للمحافظة عليها.

يشار إلى أن رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر أكد في مطلع أغسطس الجاري أن أرشيف الأسر الليبية فى السجل المدنى الصابرى سليمة ولم تتضرر، موضحًا أن تعداد 1954 و مكتب قسم الوفيات سليمة.