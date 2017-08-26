أخبار ليبيا 24 – خاص

قبضت الدوريات التابعة لمديرية أمن شحات اليوم السبت، شخصًا ينتمي لتنظيم داعش الإرهابي، أثناء محاولته المرور من المدخل الشرقي لمدينة البيضاء.

وقال الناطق باسم مديرية أمن شحات الملازم حسن بوأكريم، إن عملية القبض جاءت بعد ورود معلومات حول محاولة الشخص التسلل من البيضاء إلى شحات.

وأضاف بوأكريم، أن الشخص التابع لتنظيم داعش سُلم إلى لجنة التحقيق التابعة للجنة الأمنية المشتركة في بلدية شحات.

هذا وشددت الجهات الأمنية التابعة لمديرية أمن شحات من إجراءاتها الأمنية لتأمين البلدية خلال عيد الأضحى ولتأمين الوفود العسكرية، التي دخلت المدينة مؤخراً، إضافة إلى اجتماعات غرفة عمليات عمر المختار، التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية.