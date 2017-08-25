أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدراء المدارس العامة ببلدية المرج، على التزامهم بإيقاف الدراسة في حال عدم تنفيذ مقترح زيادة مرتبات المعلمين من قبل مجلس النواب ووزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة.

وجاء ذلك خلال اجتماع ضم نقابة معلمي المرج ومدراء المدارس العامة بالبلدية، لبحث أخر ما تم التوصل إليه حول مقترح زيادة المرتبات.

وقالت الناطق الرسمي باسم النقابة نجاح العسبلي، إن قطاع التعليم بالبلدية سيقف مع مطالب المعلمين، وأن مدراء المدارس العامة أكدوا التزامهم بما جاء في اجتماعهم مع النقيب العام للمعلمين عبدالنبي النف.

وأضافت العسبلي أن المهلة التي حددتها النقابة العامة لمعلمي ليبيا لتنفيذ المقترح ستكون حتى يوم العاشر من شهر سبتمبر من هذا العام، وفي حال عدم تلبية مطالب المعلمين ستلجأ النقابة العامة للخيار الأخير وهو إيقاف الدراسة في كل البلديات.

يشار إلى أن وكيل عام وزارة التعليم عقوب عبدالله عقوب عقد الثلاثاء الماضي اجتماعا مع النقيب العام للمعلمين وعدد من رؤساء النقابات بالبلديات من أجل الوصول إلى مواضع اتفاق حول مقترح زيادة مرتبات المعلمين.

وقامت وزارة التعليم بإعداد مذكرة تفصيلية بشأن إعادة النظر في تنمية وتطوير القوى البشرية المؤهلة والعاملة في مجالات التربية والتعليم بمقترح رفع رواتب المعلمين والتأمين الصحي المقدمة بالبيان المفصل لرئيس مجلس النواب.